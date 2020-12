Brandenburg: Fit im Freigängerhaus BRD

Zur Zeit gibt es ja viele Ideen und Vorschläge, die zwangsverordnete Ausgangssperre und die einhergehende staatlich überwachte Isolation sinnvoll zu nutzen. Fett und träge werden auf dem Sofa bei Netflix und Fastfood kann für uns Nationalrevolutionäre allerdings keine Option sein. Doch was gibt es ausser sportlichen Einheiten am Tag draußen oder drinnen noch …?

Körperlich fit bleiben und gleichzeitig die bestehenden Verhältnisse angreifen, das ist unsere Antwort.

Wir vom Stützpunkt Uckermark haben ein Kontingent von 20.000 Flugblättern zum Thema “Das System ist gefährlicher als Corona”, welches nun im Flächenland Brandenburg und dabei gezielt in der Uckermark an zahlreiche Haushalte verteilt wird. Neben unzähligen, langsam ausgeführten Kniebeugen an etlichen Hochhäusern kommunistischer Bauart, werden so pro Aktion automatisch zwischen 10 und 15km zurückgelegt. Positiver Effekt neben der körperlichen Betätigung ist hier natürlich die Werbung für unsere Weltanschauung, denn unser Auftrag an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken, wird in diesen miesen Zeiten nicht am Hausarrest scheitern.

Nationalrevolutionär, halte dich fit, werde aktiv und bleib in Bewegung. Denn es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine!!!