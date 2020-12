“Das System ist gefährlicher als Corona” – Flugblattverteilung in Karlsruhe

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei beteiligten sich am Samstag, den 19. Dezember 2020 an der an diesem Tag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgehaltenen Kundgebung gegen die kürzlich drastisch verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Zahlreiche Flugblätter unserer Kampagne “Das System ist gefährlicher als Corona!” wurden an Teilnehmer der Kundgebung und Passanten verteilt. Unsere Flugzettel erregten große Aufmerksamkeit, woraus sich eine ganze Reihe von Gesprächen mit Bürgern ergaben, die großes Interesse unseren Flugblätter bekundeten. Lokale Aktivisten unserer Partei werden sich weiterhin an den Anti-Corona-Demonstrationen in Baden-Württemberg beteiligen und über die Positionen unserer Bewegung zur Corona-Pandemie informieren.