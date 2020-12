Großangelegte Flugblattverteilungen in Berlin/Brandenburg

In mehreren Bezirken und Ortsteilen Berlins fanden in den letzten Tagen und Wochen großangelegte Flugblattverteilungen zu verschiedenen Themen unserer nationalrevolutionären Bewegung statt.

Im Mittelpunkt der Verteilung stand die Coronakrise und die einhergehenden negativen Auswirkungen auf unser Volk.

Ebenso wurde auch eine Werbekarte zur Mitglieder- und Interessenten-Gewinnung tausendfach in die Briefkästen unserer Landsleute gebracht. Es reicht nicht aus, den Menschen nur die Verfehlungen der etablierten Parteien zu bennen und die Probleme der Zeit anzusprechen, entsprechende Antworten und eine echte Alternative zu diesem deutschfeindlichen System müssen aufgezeigt werden.

So waren Mitglieder und Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” im Ostteil unserer Heimatstadt unterwegs.

Verteilt wurde in Marzahn, Altglienicke, Pankow, Hellersdorf und Johannisthal.

Auch vor der Landesgrenze wurde kein Halt gemacht, sodass mehrere Ausflüge ins brandenburgische Königs Wusterhausen organisiert wurden.

Wenn auch du Teil der nationalrevolutionären Bewegung sein willst, dann melde dich bei uns und werde Teil unserer Gemeinschaft. Es gibt genug Gründe, den Kopf aus dem Sand zu ziehen und aktiv Widerstand zu leisten, es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine.