Die „Soko Rex“ vom Landeskriminalamt (LKA) Sachsen durchsuchte heute Büros, Lager und zwei Wohnungen in Leipzig unter dem Vorwand der Volksverhetzung. Es handelte sich hierbei laut Behördenangaben um eine Razzia beim Schelm-Versand, welcher kommentierte Nachdrucke von in der BRD historisch brisanten Büchern herausbrachte, u.a. Mein Kampf von Adolf Hitler. Nach BILD-Informationen sollen sich rund 50 000 Bücher in einem Lager befunden haben. Insgesamt acht Europaletten.