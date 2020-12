Ist Russland eine “Russische” oder eine Russländische Föderation?

Bei dem folgenden Text handelt es sich um eine Einsendung eines in Deutschland lebenden Russen, Inhalte und vertretene Meinungen müssen nicht zwingend denen der Partei „Der III. Weg“ entsprechen.



Als ein in der BRD lebender Ausländer, der in Russland geboren wurde, habe ich mich immer gefragt, warum im deutschsprachigen Raum in Europa immer die lügenhaften Begriffe im Bezug auf die Russländische Föderation verwendet werden? Ja, Sie haben es richtig gelesen – lügenhaften Begriffe, ich würde es auch nichts anderes als Fake-Begriffe bezeichnen. Denn wenn ein Russländer in diesem deutschsprachigen Raum (DE/A/CH) von Russland und der BRD auf einmal als ein Russe bezeichnet wird und dessen Präsident ausgerechnet als ein „russischer“ Präsident dargestellt wird, da kommt mir diesbezüglich ein leichtes Unbehagen. Dieses Unverständnis wird besonders unterstrichen mit der hiesigen Behauptung, dass die deutsche Sprache eine Sprache der Wissenschaft ist und besonders genau sein sollte…

Na gut, wenn es so wäre, dann, warum hört im Bezug auf die Russländische Föderation, russländischen Bürger und des russländischen politischen Systems diese Genauigkeit der deutschen Sprachen auf einmal auf? Warum? Im Laufe der Zeit habe mich öfters gefragt, ob die Ausbildung der Dolmetschers und der Politologen in der BRD wirklich so schlecht wäre? Und wenn sich die Ausbildung dieser und anderen Berufe auf dem höchsten Niveau in der ganzen Welt befindet, dann muss die Antwort dafür woanders liegen. Die Antwort finden wir in der Russländische Föderation und derer politisches System selbst.

Im Grunde genommen das was die Russländischen Föderation macht ist nichts anderes als die Verhöhnung des gesunden Menschenverstands, besonders wenn man im Bilde ist über das russländische politische System. Anfangen möchte ich mit der Tatsache, dass die ethnischen Russen überhaupt nicht in der russländischen Verfassung erwähnt und als sogennantes staatstragendes Volk verankert sind. Im Umkehrschluss heißt das, dass juristisch gesehen für die Russländischen Föderation die ethnischen Russen physisch nicht existend sind. Diese Erkenntnis steht im Widerspruch zur russländischen Propaganda im Westen und auf der ganzen Welt, dass die ethnischen Russen ein staatstragendes Volk sein sollten.

Dem ist nicht so, wie ich schrieb, sind die ethnischen Russen nicht in der Verfassung des russländischen Staates erwähnt, im Gegenteil in der russländischen Verfassung wird expliziert betont, dass Russland ein Vielvölkerstaat sei. Ein Vielvölkerstaat, der aus 22 Autonomen Republiken besteht: Republik Adygeya, Republik Dagestan, Republik Inguschetien, Kabardino-Balkarische Republik, Karachajewo-Tscherkessische Republik, Republik Nordossetien, und so weiter … In dieser Russländischen Föderation haben selbst die russländischen Juden Ihr eigenes autonomes Verwaltungsgebiet – Jüdische Autonome Oblast.

Auf der politischen Karte Russlands findet man alle möglichen Republiken, außer der Russischen Republik- der autonomen Republik der ethnischen Russen! Da fragt man sich warum ist es so? Denn selbst die Juden haben ihr eigenes autonomes Verwaltungsgebiet, aber die ethnischen Russen haben nicht einmal eine kulturelle Autonomie in dieser Russländischen Föderation? Wie kommt es dazu? Naja es gibt ein altes römisches Sprichwort: Quod licet Iovi, non licet bovi – Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt!

Als besondere russländische Feigheit empfinde ich die ewigen Passagen der russländischen Politiker in Russland selbst, dass Bürger Russlands im Westen als Russen bezeichnet werden. Ein russländischer Bürger der keine Sprachen mächtig ist, wird da bestimmt keine aufreissischen Fragen stellen, aber derjenige der wenigstens einer westeuropäische Mächtig ist, wird sich die Frage aufstellen, wie kommt es dann das in allen offiziellen Dokumenten in deutscher Sprache zum Beispiel, die Russländische Föderation sich selber als die „Russische“ Föderation bezeichnet? Das gilt auch der Bezeichnung der Bürger der RU als „Russen“. Das gleiche gilt bei der Bezeichnung zum sogenannten „Russischen“ Präsidenten, „russisches“ Militär, „russischer“ Aussenminister, „russische“ Politik u.s.w.



Mit diesen Fake-Begriffen werden die deutschsprachigen Menschen in der EU auf die neuro-linguistische Weise programmiert und Ihr Denken aufs gröbste manipuliert. Damit wird ein positiveres Bild in Köpfen der Westeuropäer erzeugt, denn viele assoziieren sich, wenn das Wort Russen fällt, mit blauäugigen und blonden Menschen. Somit wird ein nordeuropäisches, und ein positiveres Bild bei der breiten Masse suggeriert. Zur Geschichte dieses Adjektivs / russländisch muss gesagt werden, dass dieser Begriff erstmals im Jahr 1721 ganz offiziellen verwendet wurde. Am 22.10.1721 wurde das Russländische Kaiserreich vom Peter dem Großen ausgerufen. Nach der Oktoberrevolution am 7. November 1917 wurde die Russländische Sozialistische föderative Sowjetrepublik / RSFSR gegründet und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Ende 1922 konstituierten Sowjetunion, welche durch die RSFSR stark dominiert wurde. Nach Auflösung der UdSSR im Dezember 1991 wurde sie dann unter Wahrnehmung all ihrer Rechte und Pflichten von dieser unabhängig und benannte sich fortan als Russländische Föderation.

Zum Begriff Russländisch selber sei gesagt, dass selbst in der Wikipadeia dieses Adjektiv mehrmals erwähnt wird. Die Frage, warum die Russländische Föderation sich weigert mit seinem realpolitischen Namen im Westen zu betiteln unter den aufgeführten Tatsachen erübrigt sich.

Es sei an der Zeit diesen Staat und seiner Bürger mit seinen echten Namen zu benennen, denn die Lügen haben kurze Beine. Mit ständigen Lügen über sich selbst und heilloser Selbstverleugnung verspielt die Russländische Föderation die letzte Portion Vertrauens und Sympathie bei Menschen im Westen.

Mein Appell an den geneigten Leser ist, die Bürger Russlands so wie es gehört als Russländer zu bezeichnen, und deren Heimat als Russländische Föderation, dessen Präsidenten gebührt die Ehre russländisch betitelt zu werden – vorausgesetzt ist, dass man keine Fake-Begriffe benutzen will. Ansonsten wird der östliche Nachbar und seine GEO-Politische Motivation und vor allem seine russländischen Ambitionen falsch im Westen verstanden, und das ist Kontraproduktiv, denn wir wollen doch ein gutes Verhältnis zu der Russländischen Föderation und den Russländern haben.