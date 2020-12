Lesbos: Asylanten vergewaltigen dreijähriges Mädchen

Laut der Organisation SOS-Kinderdörfer ist im Asylantenzeltlager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos Anfang der Woche ein dreijähriges Mädchen vergewaltigt worden. Das Kind wurde am Montag bewusstlos und blutend in einem der Waschräume gefunden. Als Reaktion seitens der griechischen Behörden auf die Übergriffe sollen zum Schutz der Kinder rund 200 Personen in ein anderes Lager umzusiedeln, das sich ebenfalls auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz befinde. Überfremdungsbefürworter machen die schlechten Bedingungen im Lager für Übergriffe dieser Art verantwortlich und verkennen dabei, daß sogenannte Geflüchtete diese Straftaten begangen haben und zwar aus freien Stücken. Niemand hat sie dazu gezwungen. Und genau diese Menschen sollen wir nach Deutschland holen? Wir sagen NEIN!