Linksextremer Anschlag in Eschede

Linksextreme Personen sabotierten die Zufahrt zu einem Hof in Eschede, der ein Treffpunkt von heimatliebenden Deutschen ist.

Vor wenigen Tage wurde die Zufahrtsstraße zum “Hof Nahtz” in Eschede durch Linksextreme beschädigt und durch eine Barrikade blockiert. Dafür wurde unter anderem ein Telefonmast gefällt und so der Hof, zusätzlich zur Blockade der Zufahrt, auch vom Telefonnetz abgeschnitten.

In einem Bekennerschreiben drohen die Täter unverhohlen, weitere militante Aktionen gegen den Treffpunkt der heimatverbundenen Deutschen an, so hieß es: “Neben dem antifaschistischen und bürgerlichen Protest der letzten Jahre in Form von Demonstrationen und Petitionen sind auch militante Aktionen notwendig, um die Neonazis an der Verbreitung und Umsetzung ihrer mörderischen Ideologie zu hindern. Wir wollen hiermit einen Anfang setzen!”

Seit Jahren macht das umtriebige Bündnis “Eschede Nazifrei” gegen den Hof und aufrechte Deutsche in der Region Stimmung. Es setzt sich aus der typisch bunten Mischung von Vertretern etablierter Altparteien zusammen und zieht zu seinen Veranstaltungen auch immer gewaltbereite Linksextreme an. Bündnisse wie dieses sind oft genug geistige Brandstifter und Wegbereiter für Straftaten gegen volkstreue Menschen. So existieren auf ihrer Weltnetzseite Bilder und Namen von politischen Gegnern.

Diese Zustände sind so nicht hinzunehmen und dürfen niemals als Normalzustand verharmlost werden.