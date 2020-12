Mittelsachsen: Unsere Alten werden nicht vergessen!

In Mittelsachsen fand sich eine Gruppe junger Menschen zusammen, welche in den Zeiten der Corona Zwangsmaßnahmen ein Zeichen setzen wollten. Die Gruppe, darunter auch mehrere Vertreter unserer Partei, zog zur Abendessenszeit vor ein Altenheim und sang dort Weihnachtslieder. Die Mitarbeiter des Pflegeheimes öffneten die Fenster, damit die Bewohner besser hören konnten. Trotz strömenden Regens ließ man es sich nicht nehmen, eine große Palette an bekannten Liedern zu singen. Großer Applaus und dankbare Worte waren der Lohn.

In dieser besinnlichen Zeit war dies ein kleines Signal gegen staatlich verordnete Vereinsamung und für Solidarität mit unseren älteren Mitmenschen. Hoffen wir, dass immer mehr Menschen in unserem Land wieder Mut und Hoffnung schöpfen und sich Gedanken über die Corona-Diktatur und eine volksfeindliche Politik machen, welche mittelfristig zum Untergang unseres Volkes führen wird.