Schweden: Kindergeld für islamische Terroristen

Der schwedische Staat hat sich einen erneuten Skandal erlaubt. Aus Schweden bezogen mindestens 45 islamische Terroristen Elterngeld, Wohngeld, Studiengeld und andere Sozialbezüge während ihrer Zeit des Kampfes in Syrien und im Irak. Vollkommen unklar ist, wie viel Geld die Terroristen vom schwedischen Staat kassierten.

Sozialleistungen für Terroristen

Der schwedische Staat zahlte über Jahre hinweg Sozialleistungen an Staatsbürger, die für den Islamischen Staat kämpften. In einem Fall zweier kleiner Kinder aus Göteborg zahlten die schwedischen Behörden z.B. Kindergeld, Elterngeld und Wohngeld, obwohl die Familie in ein durch den Islamischen Staat kontrolliertes Gebiet reiste und dort lebte. Die Zahlungen beliefen sich auf 164.949 Schwedische Kronen (16.281 Euro).

Erst jetzt wurde bekannt, dass mindestens 45 Personen Gelder durch das schwedische System während ihrer Zeit beim IS bezogen. Besonders bemerkenswert ist aber, dass die schwedischen Ämter selbst Anträge, die bereits aus dem Nahen Osten gestellt wurden, noch bewilligten.

Nicht die erste Schlappe

Immer wieder zahlt der schwedische Staat Sozialgelder in liberaler Manier an Staatsbürger, die islamische Terroristen sind.

Ein gutes Beispiel ist auch der Fall von Michael Skråmo. Zu Beginn seiner Zeit des Kampfes in Syrien erhielten auch er und seine Familie Gelder aus schwedischen Sozialkassen. Zum Dank präsentierte sich der islamische Fanatiker in den sozialen Netzwerken als nordischer IS-Terrorist und informierte voller Stolz gegenüber möglichen Nachahmern, für seine Waffe hätte der schwedische Staat gezahlt.

Betrachtet man dieses staatliche Versagen, so ist es wenig verwunderlich, dass auch seine staatsgeldabhängige Frau bei der Rekrutierung für den IS mitwirkte.