Heute wurden von Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ in zwei Tierheimen in der Region Zwickau im Rahmen der Kampagne “Tierfutter statt Böller” Futterspenden und sonstiges für den Bedarf der Tiere abgegeben.

Auch in Zeiten von Corona, Ausgangs- und Freiheitsbeschränkungen denken wir an die Tiere.