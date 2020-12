Am Vormittag des 30. Dezember übergaben Aktivisten aus Oberfranken Tierfutter und eine Geldspende an ein regionales Tierheim. In der momentanen Lage ist die Situation für unsere Tierheime nicht gerade einfach. Somit werden wir auch weiter Futterspenden sammeln, um die Tierheime im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Werdet auch ihr aktiv und unterstützt Tierheime sowie Gnadenhöfe in eurer Region.