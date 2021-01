150 Jahre Deutsches Reich! Feuer auf Bismarckturm bei Weißenburg entzündet

Zum bevorstehenden 150. Jahrestag der deutschen Reichsgründung wurde auf dem Bismarckturm, der auf dem Rohrberg, über der mittelfränkischen Stadt Weißenburg thront, ein Licht ins Land gesendet. In der, auf dem Turm befindlichen Feuerschale entzündeten Aktivisten einen mitgebrachten Holzstoß. Der aus weißen Kalksteinquadern gebaute Turm wurde in Gedenken an Reichskanzler Otto von Bismarck am 24. Juni 1911 fertiggestellt. Er gilt damit als einer der südlichsten Deutschlands.

Mit der Gründung des Deutschen Reichs gelang es Otto von Bismarck 1871 der große Wurf: die Einheit der Nation und die Gründung eines der modernsten Staaten der Welt.