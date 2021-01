150 Jahre Deutsches Reich – Gedenken in Bad Freienwalde

Der Bismarckturm zu Bad Freienwalde wurde am Vormittag genutzt, um der Reichgründung vor 150 Jahren zu gedenken. In einer kurzen Ansprache wurden die geschichtlichen Ereignisse erläutert und im Anschluss ein großes Gesteck am Fuße des 28m hohen Bismarckturmes, der anlässlich des 80. Geburtstages Otto von Bismarck am 1. April 1895 seine Grundsteinlegung erfuhr, niedergelgt. Damit gehört dieser Turm zu den ältesten Deutschlands. Eine dazu entzündete Kerze mit der Aufschrift “Kulturkampf” symbolisierte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Einheit Deutschlands und die Pflege und Aufrechterhaltung unserer Werte, Traditionen und kulturellen Errungenschaften. Deutschland muss und wird leben!