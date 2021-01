2021 – Thüringen vertraut auf Dich

Ein geschichtsträchtiges Jahr liegt hinter der deutschen Nation und der Welt. Die Covid-19-Pandemie hat uns alle fest im Griff.

Ungeachtet dessen, was man den Herrschenden glaubt oder nicht: Fakt ist, dass die Maßnahmen uns alle schwer getroffen haben. Einkaufen mit einer Maske ist zur Normalität verkommen. Die Worte Corona, “Querdenker” und Impfungen sind von keiner Arbeitsstätte mehr wegzudenken. Bei so viel Negativem, wie dieser als absolut tödlich beworbene Virus mit sich bringt, so hat er auch etwas unverhohlen Positives bewirkt:

Der Deutsche interessiert sich wieder mehr für Politik und gesellschaftliche Umstände!

Die Verdrossenheit wandelt sich!

Thüringen als grünes Herz Deutschlands geht es seit Jahrzehnten schlecht. Das Herz des Reiches verwelkt zunehmend.

Bei den 2,1 Millionen Einwohnern innerhalb Thüringens macht sich seit Jahr und Tag Unmut breit. Überfremdung, Arbeitslosigkeit und Verunstaltung der Heimat sind Probleme, die allen echten Mitteldeutschen tagtäglich vor Augen geführt werden.

Schuld daran sind Demokratismus, Misswirtschaft, Degeneration, Umerziehung und viele weitere Umstände, die unser Volk seit 1945 heimsuchen. Sie sind nicht natürlich entstanden, sondern das Ergebnis widernatürlicher Politik und Erziehung.

Doch ist es immer einfach, die Mißstände einer Nation und eines Volkes auf äußere Umstände oder andere Völker zu schieben.

Beschränkt man sich darauf, dann lügt man zwar nicht, aber die ganze Wahrheit erfasst man leider nicht. Dass Thüringen und Deutschland an den durch die Siegermächte induzierten Gifte zugrunde geht, hat eine wirklich entscheidende Grundlage – die Politikverdrossenheit unserer deutschen Landsleute!

Doch dies ändert sich gerade!

Unseren Brüdern und Schwestern fehlte es bisher am Interesse, sich selbst und ihr Vaterland zu schützen. Dank der Freiheitsberaubung durch die “Anti-Corona”-Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland sind einige unser Nächsten der Erweckung hin zum politischen Soldaten einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Die Verdrossenheit schwindet, der Handlungsbedarf steigt und hier setzen wir an!

Einsammeln statt abwimmeln – unsere Devise für die nächsten Jahre

Die Option, jetzt neue Mitglieder zu gewinnen, wird nicht ungenutzt an uns vorbei gehen.

Bereits im Jahr 2020 wurden Konzepte erarbeitet, um offensiv für unsere Bewegung zu werben. Unbequem, politisch völlig unkorrekt und mit der radikalen Wahrheit untermauert!

Staatlichen Repressionen und Angriffen durch neokommunistische Verbrecherbanden zum Trotz, werden wir unseren thüringischen Landsleuten die Hand entgegen strecken und ein Band der Gemeinschaft knüpfen.

Allen Thüringern sei ans Herz gelegt:

Haltet die Augen offen und schaut nach unseren Zeichen und Symbolen!

Eure Ahnen rufen nach Euch und die Kinder Thüringens verlangen nach einer gerechten Zukunft! Wir stehen bereit, erhebt und stellt Euch an unsere Seite!

Erhört den Ruf Eurer voran gegangenen Mütter und Väter. Wie sie alles taten, um Euch eine Zukunft zu sichern, so müsst Ihr nun alles tun, um für Eure Kinder, Enkel, Neffen, Nichten und so viele mehr die Zukunft zu sichern!

Ergreift unsere Hand!

Mit uns für ein besseres Deutschland und kompromisslos gegen dieses asoziale System.

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!