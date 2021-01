Erfurt – Das System ist gefährlicher als Corona!

Vergangene Woche hatten wir bereits über die Schließung dreier Freizeiteinrichtungen in der Landeshauptstadt Erfurt berichtet.

Betroffene die emotional über ihr bevorstehendes Aus berichten.

Maria Böhner hat aus einem alten Gebäude einen schönen Ort für Kinder und Eltern geschaffen.

Mit viel Herzblut eröffnete Sie die “Hoppla-Hopp Industrie” im Erfurter Norden.

Ihr ganzes Vermögen steckt in diesem Gebäude.

Dann kam Corona und die irrsinnigen Verordnungen der etablierten Parteien.

Somit fielen die Kurse aus.

Maria Böhner musste ihr Gebäude schließen. Auf die versprochene Unterstützung wartet sie heute noch vergebens, ebenso wie die Besitzer des Freizeitdreiecks.

Wo sind hier unsere Politiker und der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein?

Neid, Frust und Missgunst machen sich in der Bevölkerung breit. Während die Abgeordneten Candy Crush spielen, wird ein Volk gegeneinander aufgehetzt und Existenzen zerstört.

Maria Böhner ergriff den letzten Strohhalm und vermietete ihre Räumlichkeiten an einzelne Haushalte.

In einem emotionalen Video teilte die Geschäftsführerin mit, dass es eine Beschwerde aus der Bevölkerung gab.

Das Gesunsdheitsamt teilte ihr daraufhin mit, dass sie mit sofortiger Wirkung schließen muss.

Während die Lügenpresse den falschen Fokus setzt und nur für die etablierten Parteien berichten und auch nur das, was der Bürger hören soll, berichten wir vom wahren Leben und von dem Schicksal welches dank Corona viele teilen.

Das System ist gefährlicher als Corona!

Werde aktiv, bevor noch mehr Existenzen zu Grunde gehen!