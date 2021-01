Flugblattoffensive in Bamberg – Dresden 1945 für immer unvergessen

In diesem Jahr jährt sich der Bombenterror auf Dresden zum 76. Mal. Eine Nacht, in der tausende Menschen in der Feuerhölle ein grausames Ende fanden. Doch nicht nur Dresden wurde bombardiert, auch viele andere deutsche Städte wurden durch Alliierte Bombergeschwader in Schutt und Asche gelegt.

Im Februar 2020 wurde in Bamberg die Forderung nach einem nationalen Gedenktag für die Opfer des Alliierten Bombenterrors auf die Strasse getragen. Auch in diesem Jahr werden wir unsere Forderung weiter verbreiten. Am Sonntag den 31.01.2021 verteilten Aktivisten hunderte Aufklärungsflugblätter in Bamberg, in denen die Forderungen nach einem nationalen Gedenktag für die deutschen Opfer der Kriegsgreultaten seitens der Alliierten erörtert werden. Wir vergessen nicht und wir vergeben nicht.

Wir fordern: