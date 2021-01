Flugblattverteilung in Oberfranken

In den letzten Tagen wurden hunderte Flugblätter zum Thema “Das System ist gefährlicher als Corona” in Stadt und Landkreis Bamberg verteilt. Die aktuellen Corona-Bestimmungen sind ein Einschnitt in das Leben eines jeden Einzelnen. Tausende Menschen verloren bisher ihre Arbeit und keiner weiß, wieviele noch folgen werden. Die staatlichen Hilfen für Betriebe lassen oft monatelang auf sich warten und für so manch einen Betrieb kommt die Hilfe zu spät.

