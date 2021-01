Frankfurt: Ausländer stößt Deutsche in Gleisbett

Im Juli 2019 stößt ein aus Eritrea stammender Ausländer einen kleinen Jungen vor einen Zug. Das Kind stirbt. Nach anderthalb Jahren kam es in Frankfurt nun erneut zu einem Zwischenfall, bei dem ein Ausländer einen Mensch ins Gleisbett stößt. Der Nigerianer war auf der Flucht vor Kontrolleuren, da er beim Schwarzfahren erwischt wurde. Nach dem er bereits einen der zwei Kontrolleure zu Boden stieß, stieß der Ausländer eine 60jährige Deutsche so stark, dass diese kopfüber ins Gleisbett fiel. Die Deutsche verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Zum Glück fuhr in diesem Moment kein Zug in den Bahnhof ein.

Bei dem 49 Jahre alten Nigerianer handelt es sich um kein unbeschriebenes Blatt. Dem Afrikaner wurde vor der Tat bereits eine räuberische Erpressung vorgeworfen. Nun muss sich der Ausländer zusätzlich noch wegen Körperverletzung und dem Erschleichen von Leistungen verantworten. Aber abgeschoben wird er deshalb sicherlich nicht.