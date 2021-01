“Freiheit statt Impfzwang” in der Uckermark

Nachdem 20.000 Flugblätter zum Coronawahnsinn in der gesamten Uckermark verteilt wurden, um die Bevölkerung mit alternativen Informationen zu den staatlich verordneten Freiheitsbeschränkungen zu versorgen, folgt nun die nächste Offensive. In Prenzlau haben Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” begonnen, Infoschriften zu verteilen, die sich mit den Gen-Impfungen der Bundesregierung befassen. Immer mehr Hinweise verdeutlichen, dass über die Hintertür doch ein Impfzwang durchgesetzt werden soll. Bestimmte Freiheiten und Privilegien sollen demnach ausschließlich

geimpften Menschen zu Gute kommen. Immer mehr etablierte Politiker lassen hier ihrer totalitären Ader durch immer neuere Forderungen und Vorgaben freien Lauf. Die Menschen werden so täglich immer weiter entrechtet. Unsere nationalrevolutionäre Partei fordert ganz klar Freiheit und Selbstbestimmung statt Impfzwang, das System ist gefährlicher als Corona. Unsere Aufklärungsarbeit in der Uckermark geht unvermindert weiter. Organisiert den Widerstand.