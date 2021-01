Juden in der neuen US-Administration

Während man an bestimmten Tagen des Jahres glauben möchte, dass auch die Bundesrepublik Deutschland eine jüdische Regierung und mehrheitlich jüdische Abgeordnete im Bundestag hat, ist es doch fast ein Staatsgeheimnis, wie viele Juden sich tatsächlich unter die Abgeordneten gemischt haben. Eine Frage nach der Anzahl von Juden ist Antisemitismus und nahezu ein Schrei nach der Polizei und dem Richter.

Ganz anders in den USA. Da gehört es mittlerweile zum guten Ton, wenn alle Kinder eines Präsidenten in das Judentum eingeheiratet haben und somit als Enkelkinder dem Stamm Israel angehören. Und selbst die Vizepräsidentin Kamala Harris ist zwar modisch schwarz, eine indisch-jamaikanische Mischung – aber auch mit einem Juden verheiratet.

So viel intensive Nähe zum Judentum wird auch von den Juden der USA honoriert. So haben rund 77 Prozent der Juden mit US-Staatsbürgerschaft ihre Stimme für Biden abgegeben.

Den einflußreichen Wählern und den jüdischen Sponsoren Bidens wird auch sichtbar mit einer überbordenden Anzahl an Juden in der US-Administration gedankt.

Erstmals wird ein Jude stellvertretender CIA-Direktor und damit der ranghöchste Jude in dieser Bundesbehörde. Die erste Frau, die stellvertretende Außenministerin wird, ist damit zugleich die erste Jüdin auf diesem Posten. Andere sind alte Bekannte. Der Stabschef Klain war auch Stabschef des gewesenen Vizepräsidenten Al Gore. Wenig überraschend ist die Berufung von Janet Yellen an die Spitze des Finanzministeriums. Sie war in der Regierungszeit Obamas und bis ins Jahr 2017 die erste Frau an der Spitze der amerikanischen Notenbank und damit eine der mächtigsten Frauen des Planeten. Bei soviel Frauen in der Regierung darf auch eine moderne „Trans-Frau“ nicht fehlen. Mit Rachel Levine wurde ein solches Exemplar gefunden und auf den Posten eines Staatssekretärs gehoben.

Die Liste ließe sich mit Namen aus der zweiten und dritten Reihe nie enden wollend fortsetzen. Bei so viel Israel darf man sich über die herzliche Verbundenheit der offiziösen Bundesrepublik Deutschland mit der neuen US-Administration nicht wundern.