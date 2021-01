Kein Ruhen und kein Rasten – Verteilung in Gera-Debschwitz

In letzten Tagen verteilten Aktivisten des Stützpunkt Ostthüringen wieder tausende Flugblätter in einem Geraer Stadtteil. Damit wurden im Zuge der Verteiloffensive schon knapp 10.000 Flugblätter mit dem Thema “Das System ist gefährlicher als Corona” in der Stadt der Fettguschen an die Bürger gebracht.

Gerade jetzt mit dem nächsten Lockdown ist es wichtiger denn je, noch mehr Präsenz und Widerstand zu zeigen.

Es geht um alles. Um die Wirtschaft, um den kleinen Tante Emma Laden und es geht um eure Freiheit.

Schließt euch an und werdet gemeinsam mit uns aktiv gegen diesen Wahnsinn und das System.