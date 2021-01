In Stuttgart soll es am Wochenende vom 9. auf den 10. Januar zu einen Zwischenfall gekommen sein, bei dem sich ein Iraker an einem fünfjährigen Mädchen vergriffen haben soll. Der 26jährige Ausländer soll für einen kurzen Zeitraum auf das Mädchen aufgepasst haben. In diesem Zeitraum soll der Iraker dem Mädchen ein pornographisches Video gezeigt und dann das Mädchen unsittlich berührt haben. Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft halten derzeit noch an.