Tierschutz verpflichtet – “Tierfutter statt Böller”-Kampagne auf Usedom

Auch in Pommern gehört es seit drei Jahren traditionell dazu, dass sich Aktivisten in der Region der Kampagne “Tierschutz verpflichtet – Tierfutter statt Böller” annehmen. So auch im neuen Jahr 2021. Gerade in diesem Jahr ist unser Engagement besonders wichtig, da der Corona-Wahnsinn auch die Tierheime und Höfe hart trifft. So wurden im Dezember auf der Insel Usedom und in der Herzogstadt Wolgast entsprechende Flugblätter verteilt.

Die gesammelten Spenden kamen dieses Mal dem Tierhof Wolgast zugute. Die Freude der Mitarbeiter war groß, auch in diesen schweren Zeiten mit Spenden bedacht zu werden. Ein Rundgang durch die Anlage rundete den Hilfseinsatz unserer Mitglieder ab. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Spender, eure Hilfe ist angekommen.