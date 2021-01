Winterwanderung im Sauerland

Gestern trafen sich nierderländische und deutsche Nationalisten zu einer 31km langen Winterwanderung rund um den Rhein-Weser-Turm im Sauerland. Bei herrlichem Winterwetter ging es durch teils tiefverschneite Nadelwälder auf vorwiegend abseits des Rothaatsteiges gelegenen Wegen bis auf den 757 m hohen Härdler. Auf ein weiteres Mal wurde die deutsch-niederländische Kameradschaft zwischen der nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg”, hier in Persona der Stützpunkt Westerwald/Taunus, und der niederländischen Gruppe “Erkenbrand” gepflegt und durch viele Gespräche intensiviert. Im Anschluß an die Wanderung besichtigten die niederländischen Aktivisten noch unser Parteibüro in Siegen. Ein ausführlicher Bericht folgt…