10. Februar – Giorno del Ricordo / Tag der Erinnerung an das Foibe Massaker

Die Foibe sind eines der dramatischsten Ereignisse in der Geschichte Italiens. Das, was im Nord-Osten Italiens zwischen 1943 und 1945 passiert ist, wird heute noch heiß diskutiert und spaltet immer noch die Gesellschaft.

Lange hat man versucht, nicht darüber zu sprechen, in der Hoffnung, dass die Erinnerungen an die Opfer und an die Vertriebenen aus Istrien, Fiume und Dalmatien im Volk verblassten.

Aber was sind die Foibe genau? Wortwörtlich gesehen sind die Foibe Bodensenkungen im karstigen Gebirge, steinerne Schlünde, die zum Teil riesige Höhlen mit 200-300 Metern Tiefe erschaffen haben. Die Anzahl dieser geologischen Formationen in Istrien wird auf fast 2000 geschätzt. Der Begriff Foibe wurde aber leider aus anderen Gründen berühmt.

Mit der Kapitulation des Faschismus am 08. September 1943 begann das Grauen. Am 13.09. wurde die Annektion Istriens seitens Kroatiens verkündet und sogleich begannen sogenannte Volksgerichte der Jugoslawischen Partisanen, Todesurteile auszusprechen und umzusetzen. Nicht nur gegen italienische Faschisten, sondern gegen alle diejenigen die als Gefahr für die Gründung eines Jugoslawischen Staats angesehen wurden, Priester, Nonnen, Personen mit italienischen Wurzeln. Den Verurteilten wurden die Hände mit Eisendrähten einander gebunden. Zeugen berichten, dass am Rande des Schlundes die ersten der Reihe in das Loch gestoßen wurden und den Rest runterzogen. Ein Emblem für diese schrecklichen Massaker ist heute die Foiba von Basovizza, bei Triest. Die genaue Anzahl der Opfer konnte nie festgestellt werden. Die Gründe sind unterschiedlich. Fast 60 Jahre lang war es ein Tabu und die linken Lager streiten zum Teil heute noch die Existenz dieser Massaker ab. Historiker gehen heute von bis zu 20.000 Opfern aus.

Zwischen 1943 und 1945 wurde tausende Italiener aus Istrien und Dalmatien vertrieben. Die Anzahl der Vertriebenen in den Jahren 1945 bis 1958 wird heute auf ca. 300.000-350.000 geschätzt.

2004 hat die Mitte-Rechts Regierung unter Silvio Berlusconi die Einführung eines Tags der Erinnerung am 10. Februar jedes Jahres entschieden.

Wie jedes Jahr haben CasaPound und andere nationale Formationen an die Opfer und an die Vertriebenen gedacht, in dem Kränze und Kerzen bei den zahlreichen Monumenten und Gedenktafeln niedergelegt wurden.