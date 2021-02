Aktiv gegen Corona-Wahnsinn und Zwangsimpfung in Berlin

Der Stützpunkt Berlin unserer nationalrevolutionären Bewegung bleibt unbeirrt aktiv in der Hauptstadt, um unsere Landsleute aufzuklären und wachzurütteln.

Dazu wurden Tausende Haushalte in Steglitz-Lichterfelde, Spandau-Neustadt, Friedrichshain, Reinickendorf-Hermsdorf und Wilmersdorf mit verschieden Infoschriften bestückt.

Thematisch wurden den Anwohnern unsere Ziele und Ansichten zur Coronahysterie und dem Impfzwang durch die Hintertür der Bundesregierung aufgezeigt. Aufklärung ist hier bitter nötig, denn immer mehr Menschen verzweifeln und beugen sich jeder noch so irrsinnigen Maßnahme der etablierten Parteien. Existenzvernichtung, Bildungschaos, Isolation, Genspritzen und steigende Selbstmordraten. Das System ist gefährlicher als Corona.

Freiheit bekommt man nicht geschenkt, man muss sie sich erkämpfen!