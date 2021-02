Baden-Württemberg: Angriffe auf AfD-Infostände

In Baden-Württemberg kam es in den vergangenen Tagen und Wochen zu mehreren Angriffen auf Infostände der AfD durch Linksextremisten. In Schorndorf wurde der Landtagskandidat Stephan Schwarz von einer Antifa-Bande verletzt.

In Reutlingen kam es zu gleich zwei Zwischenfällen bei AfD-Infoständen. Beim ersten Angriff wurde der Stand stark durch eine Antifa-Gruppe beschädigt, es blieb aber noch bei einem Sachschaden. Am vergangenen Sonnabend konnte nur durch das Eingreifen der Polizei ein weiterer Angriff auf einen Infostand der AfD abgewehrt werden.