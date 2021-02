Am 13. Februar 2021 jährten sich die angloamerikanischen Bombenangriffe auf die Kunst- und Kulturstadt Dresden zum 76. Mal. Zahlreiche Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” nahmen an der Gedenkveranstaltung in Dresden teil. Bilder der Kundgebung in der sächsischen Landeshauptstadt finden sie hier. Ein ausführlicher Bericht folgt:

ddddd