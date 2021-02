Flugblattverteilung in Neustrelitz

Die Maßnahmen und Einschränkungen der Bundesregierung hinterlassen auch im mecklenburgischen Neustrelitz tiefe Wunden in der Bürgerschaft und vernichten so manche Existenz. Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” verteilten im Gebiet Kiefernheide zahlreiche Infoblätter zum Thema “Das System ist gefährlicher als Corona!” und leisten somit in einer weiteren Stadt Mecklenburgs Aufklärungsarbeit. Nutzt jede freie Minute, um eure Landsleute aufzuklären und macht somit unsere nationalrevolutionäre Freiheitsbewegung bekannt.