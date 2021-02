Linksterrorismus: Polizei fahndet nach Verlobten von Lina Engel

Laut “Welt am Sonntag” wird auf Grund zweier Haftbefehle gegen den Verlobten der kürzlich verhafteten vermeintlichen Linksterroristin Lina Engel bundesweit gefahndet. Der 27-Jährige soll wie Lina Engel am Überfall auf ein von Nationalisten besuchtes Lokal in Eisenach beteiligt gewesen sein. Es seien DNA-Spuren am Tatort gefunden worden, welche den im Sommer 2020 von einer Thailand-Reise zurückgekehrten Verlobten entsprechen. Diese mußte damls bei der Einreise in ein Land des europäischen Schengen-Grenzkontrollabkommens sich registrieren lassen. Seit diesem Zeitpunkt verliert sich seine Spur.

Als dringend tatverdächtige Drahtzieherin einer Antifa-Terrorgruppe wurde Lina Engel (25) vor wenigen Wochen durch Beamte des sächsischen Landeskriminalamtes verhaftet, sowie deren und die Wohnungen weiterer mutmaßlicher Mittäter durchsucht. Vorgeworfen wird der Gruppe ein ganzes Sammelsurium an Straftatbeständen, u.a. besonders schwerer Landfriedensbruch, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung, räuberischer Diebstahl, Sachbeschädigung sowie Urkundenfälschung. Die Behörden haben Lina Engel dabei als Kopf der linkskriminellen Gruppe ausgemacht, die bei den Anschlägen das Kommando und die Planung übernommen und ihr Auto als Fluchtfahrzeug zur Verfügung gestellt haben soll.