Polizeiwillkür: 1.600 Anzeigen nach Corona-Demo in Wien

Trotz eines Versammlungsverbotes haben sich am Samstag in Wien mehrere Tausend Demonstanten zu einem Protestmarsch gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zusammengefunden. Bei dem Protesten ist es zu rund 1.600 Anzeigen durch die Polizei gekommen. Anfangs konnte die Polizei die Demonstrationen im Innenstadtbereich nicht verhindern. Erst am Abend konnten die rund 1000 eingesetzten Beamten viele Teilnehmer festsetzen und stellten 675 Anzeigen wegen Missachtung des Mindestabstandes, 609 Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht, zwei Organmandaten wegen Verstößen gegen Covid-19 Bestimmungen und 288 sonstigen Verwaltungsstrafanzeigen.