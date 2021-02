Propagandaschlacht in Berlin!

Nahezu täglich sind Mitglieder und Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” in der Hauptstadt tätig, um unser in Lethargie befindliches Volk zu erwecken.

Immer wieder werden neue Bezirke und Häusersiedlungen abgearbeitet, um weitere Landsleute mit unseren Forderungen zu erreichen.

So wurden rund um die Frankfurter Allee und die Storkower Straße in Lichtenberg, im Ortsteil Rummelsburg, in Prenzlauer Berg an der Greifswalder Straße, in Marzahn, Hohenschönhausen, Lankwitz und den Neuköllner Ortsteilen Britz, Buckow und Rudow verschiedene Themenflugblätter verteilt.

Zum einen zur Thematik “Das System ist gefährlicher als Corona!” zum anderen das ebenso tagesaktuelle “Kriminelle Ausländer raus!”-Flugblatt.

Weitere Siedlungen sind auf unserer Karte schon eingezeichnet, damit der Propagandazug ungebremst durch die Hauptstadt rollen kann. Werde auch Du Teil unserer Bewegung und kämpfe für unsere Heimat, wir haben nur die eine.