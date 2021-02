Vom Ich zum WIR – Deutsche Winterhilfe in Berlin

Seit dem Bestehen unserer Partei “Der III.Weg” machen wir auf unsere bundesweit stattfindende Kampagne “Hilfe für Deutsche – vom Ich zum WIR” aufmerksam.

Gerade jetzt, wo in weiten Teilen Deutschlands der Winter tobt und die Minustemperaturen nachts ins zweistellige gehen, haben sozialschwache Landsleute und Obdachlose einen schweren Stand.

Durch unsere ganzjährige Kampagne melden sich immer wieder Bürger aus verschiedenen Bezirken, um uns mit Sachspenden aller Art zu unterstützen. Diese werden dann, wie kurz vor Weihnachten, an entsprechenden Orten kostenlos an Deutsche ausgegeben.

Um unser soziales Wirken bekannter zu machen, wurden in Berlin-Köpenick mehrere Tausend Flugblätter in Briefkästen und rund um die Neuköllner “Kältehilfe” in der Teupitzer Straße verteilt.

DU kennst jemanden, der hilfsbedürftig ist oder bist selber in einer sozialen Notsituation?

DU willst die Winterhilfe durch Spenden unterstützen?

Dann melde dich bei uns unter [email protected] oder Telefon: 015214825435

