Winterhilfe und Kältestreife in der Landeshauptstadt Erfurt

Im letzten Jahr führten Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” bereits vor der Tafel in Erfurt eine Kundgebung durch.

Nun ist der Wintereinbruch erneut in der Landeshauptstadt angekommen.

Während der Ministerpräsident Bodo Ramelow Candy Crush spielt, das Land in einer Corona-Lüge versinkt und der Bürgermeister Andres Bausewein (SPD) sich um eine neutrale “Puffbohne” im Genderwahn bemüht, vergessen die etablierten Partei dabei eines – das eigene Volk.

Immer mehr Leute leben in Armut.

Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer.

Geschuldet ist dies der kommerziellen Systempolitik der Altparteien.

Anstatt nur zu reden Handeln wir.

Es erreichten uns einige Sachspende und so konnten die Mitglieder mit Rettungsdecken, Hygieneartikel, Winterkleidung und Schlafsäcke den Bedürftigen helfen.

In alten Gebäuden ziehen sich die Obdachlosen zurück. Zwischen Schutt, Fäkalien und Müllbergen liegen Matratzen auf denen die Bedürftigen schlafen.

Ein Anblick der unsere Mitglieder in eine Schockstarre versetzt.

“Siehst du das Bild da an meinem Bett?

Ich hab es aus dem Müll.

Das sind Kleinigkeit, die mir die Welt bedeutet.”

So die Aussage eines Obdachlosen, der von der Gesellschaft als verrückt eingestuft wird. Dem nur eines bleibt: das Leben auf der Straße oder gefangen in einer Phsychatrie.

Als wir fragten, ob er außer den Sachspenden noch etwas braucht, was wir ihm die nächsten Tage vorbei bringen können, war seine Antwort “Am schönsten ist, dass ihr da seid, mit mir redet und mich als vollwertig betrachtet. Solch ein Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr.”

Ein paar Straßen weiter schläft eine junge Frau unter einem Vordach.

Bei -20 Grad in ihre Decke eingerollt, konnten unsere Mitglieder auch ihr helfen.

Das Vordach befindet sich direkt gegenüber der Bundespolizei in Erfurt.

Zu jedem Schichtwechsel laufen die Beamten an der jungen Frau vorbei, um in ihr warmes zu Hause zu fahren. Helfen tut hier niemand.

Während die Asylanten Wohnungen bekommen, Kleidung verschmähen, die nicht gut genug für sie ist weil es keine Markenprodukte sind, alle nur erdenklichen Leistungen erhalten und auch sonst nur von unseren Steuergeldern profitieren, leben Menschen aus unserem Volk am Rande der Gesellschaft, abgestoßen und alleine gelassen.

In den kommenden Tagen werden weitere Kältestreifen unserer Parteimitglieder folgen.

Denn Taten zählen mehr als Worte.

Werde auch du aktiv und unterstütze unsere sozialen Projekte.