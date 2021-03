Erste Verteilungen mit Flugblätter unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” wurden nun in Gemeinden in Nordwestmecklenburg durchgeführt. In Warin und Warnow wurden Infoschriften gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung und die anhaltende Überfremdung unserer Heimat in die Briefkästen gebracht. In immer mehr Regionen des Kandes werden Aktivisten und Unterstützer unserer Bewegung aktiv. “Der III. Weg” voran auch in Mecklenburg!