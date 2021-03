Gestern in den Abendstunden waren örtliche Aktivisten unserer Bewegung in Zwickau unterwegs und verteilten u.a. im Stadtteil Eckersbach zahlreiche Infokarten für die Arbeiterkampftagsdemo am 1. Mai in Zwickau.

Sei auch Du am 1. Mai dabei, schließe dich an und unterstütze unsere große Demonstration. Beginn wird um 11 Uhr auf dem Platz der Völkerfreundschaft sein. Alle weiteren Informationen finden sich hier.