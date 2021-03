Ausländerkriminalität in Köpenick

Stellvertretend und bezeichnend für die zunehmende Verrohung der Gesellschaft, einhergehend mit der stetigen Überfremdung unserer Heimat, ist ein Fall im Bezirk Köpenick herausnehmen. Wie die Berliner Zeitung (BZ) berichtet, sind wieder verstärkt ausländische Einbrecherbanden im Bezirk aktiv. Grund genug für unsere Mitglieder, vor Ort präventiv die Anwohnschaft mit Ratschlägen und politischen Zusammenhängen zu informieren. Das gesamte Viertel wurde mit unseren Infokarten “Vorsicht Einbrecher!”, die verschiedene Verhaltenstipps enthalten, versorgt. Zusätzlich wurde noch mit dem Flugblatt “Kriminelle Ausländer raus!” aufgeklärt, um einmal die derzeitigen Verhältnisse in Deutschland in Bezug auf Überfremdung und steigende Ausländerkriminalität aufzuzeigen und zum anderen unsere politischen Ziele in dieser Themtik zu benennen.

– Überfremdung stoppen

– Grenzen sichern

– kriminelle Ausländer unverzüglich abschieben

– Einführung eines Ausländerrückführungsprogramms

Berlin erwache!