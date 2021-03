Berlin: Linksversiffte Meuterei-Kneipe von Polizei gekapert (+Videos)

Heute gegen 8 Uhr in der Früh kaperten Einheiten der Berliner Polizei die in linksextremen Kreisen beliebte Kneipe “Meuterei” ohne dabei auf nennenswerten Widerstand vor Ort zu treffen. Damit hat der neue Besitzer der Immobilie die “Meuterei” mit einem Schuß versenkt und fette Beute in Kreuzberg gemacht.

Nach Angaben der Polizei sind für heute zwölf linksextreme Demonstrationen angemeldet. Insgesamt wird der Einsatz von rund 1100 Kräften begleitet. Am Vorabend gab es schon eine erste Demonstration mit rund 1000 Teilnehmern, bei welcher es zu permanenten Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen kam, welche natürlich nicht geahndet wurden, außerdem kam es zu Übergriffen auf die Polizei u.a. mit Pyrotechnik. Im ganzen Stadtgebiet wurden mal wieder Autos in Brand gesetzt. Dennoch findet die Polizeisprecherin Anja Dierschke, daß es zu keinen größeren Zwischenfällen kam. Scheinbar sind solche Schäden bei der Räumung illegal besetzter Häuser in Berlin durch mit einkalkuliert und somit polizeilich nicht nennenswert.