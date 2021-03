Wir sagen Nein zu den Corona- Zwangsmaßnahmen und der Impfpflicht durch die Hintertür. Vor wenigen Tagen sorgten Impfreaktionen bei Erzieherinnen in Bamberg für einen Ausfall der Kinderbetreuung in einigen Kindergärten. Sie wurden kurz vorher mit dem Impfstoff von AstraZeneka geimpft. Da sich solche Vorfälle häufen, haben Mitglieder unserer Partei am Mittwoch, den 10. März, Tausende Briefkästen mit Aufklärungsschriften bestückt.