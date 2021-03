Grundlagen der Militärstrategie der Ukraine unter der jetzigen Regierung stehen oft in der Kritik der Bürger und werden oft kontrovers diskutiert, daher gab es in den letzten Tagen eine Demonstration in Kiew.

Neben “National Korps” waren auch Vertreter von Organisationen wie “Tradition und Ordnung” und “Swoboda” zusammen mit anderen nationalen Kräften versammelt.

Die Protestler fordern vom Präsidenten persönlich sowie von der gesamten herrschenden Elite der Ukraine drei einfache Schritte, welche für Kollaborateure im Kampf gegen das Vaterland nachteilig sind:

Informationell: Die Beseitigung der Informationsressourcen der Kollaborateure Personell: Die Aktivitäten von russischen Agenturen in den höchsten Machtstufen zu untersuchen Finanziell: Kürzungen der Finanzierungsprogramme für Kollaborateure.

Während der Kundgebung fand im Büro des Präsidenten eine Sitzung des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates statt.

Teilnehmende Demonstranten sagten: “Wir wissen bereits über die ersten Entscheidungen Bescheid. Es gibt Sanktionen gegen 19 Unternehmen und 8 Personen, einschließlich Medwedtschuk (pro-russischer Politiker in der Ukraine). Wir unterstützen alle Entscheidungen des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, die darauf beruhen, die Souveränität zu schützen und unseren Sieg näher zu bringen.”.

Die Ukraine steht seit 2014 in einem bewaffneten Konflikt mit pro-russischen Seperatisten. Viele Menschen verloren beim heldenhaften Kampf fürs Vaterland das Leben. Um so tragischer ist es, wenn Kollaborateure und Provokateure die Verteidigung schwächen und den Krieg unnötig verlängern.