Flugblattverteilung in Stahringen (BaWü): “Das System ist gefährlicher als Corona”

Aktivisten aus der Bodensee-Region verteilten am zurückliegenden Wochenende zahlreiche Flugschriften unserer nationalrevolutionären Partei zum Thema “Corona” in Stahringen. Auf die nicht endende Corona-Hysterie wird ein böses Erwachen folgen: Die kopflosen Maßnahmen der regierenden Parteien werden in schweren wirtschaftlichen Einbrüchen und einem damit verbundenen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit resultieren. Den Bürgern von Stahringen wurde mittels unzähliger Flugzettel, die ihren Weg in deren Briefkästen fanden, aufgezeigt, dass sinnvolle Alternativen zu den völlig verfehlten Willkürmaßnahmen der Regierungsparteien existieren. Wir fordern Freiheit statt Corona-Diktatur!