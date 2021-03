Heldengedenken in Ostbayern

Auch in Waldmünchen im Landkreis Cham versammelten sich volkstreue Parteimitglieder um an unsere Helden zu gedenken. Bei einem Soldatengrab, an der Stelle zwei Landsleute am 29. April 1945 gefallen waren, beging man das Heldengedenken. Neben einer Rede über das Vergehen und Werden, aber auch dem Dank und der Pflicht unserer Ahnen zu gedenken, wurde der letzte Brief eines Soldaten an seine geliebte Mutter vorgetragen. Ein Schild und Kerzen wurden aufgestellt und unsere Helden in unsere Mitte gerufen.