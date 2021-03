Am heutigen traditionellen Heldengedenktag fanden sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei in Radolfzell zusammen, um unseren gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege zu gedenken. An den Gräbern der toten Helden wurden Kerzen entzündet und ein Gedicht verlesen. Das Lied vom guten Kameraden wurde gesungen und der Gefallenen unseres Volkes mit einer Schweigeminute in Würde gedacht.