Nicht trauernd und wehmütig, sondern dankbar und stolz, stehen jedes Jahr an diesem Sonntag, vor dem kalendarischen Frühlingsanfang, so manche Getreuen an euren Gräbern und Mahnmälern da. Dem Zeitgeist zum Trotz und fest im Herzen, stehen sie bereit. Tot sind nur jene, die vergessen werden!