Eine feierliche Prozession am 127. Jahrestag der Falken (Sokil) wurde in der Region Poltawa in der Ukraine durchgeführt. Trotz des starken Frosts und der absolut ungünstigen Bedingungen gingen mehr als 200 Menschen durch die zentralen Straßen der Stadt.

Die Route verlief von der regionalen Staatsverwaltung zum Weißen Pavillon. Symbolisch erinnerten die Teilnehmer in der Nähe des Denkmals für die gefallenen ukrainischen Kosaken an die Heldentaten der gefallenen Kameraden, die für die ukrainische Staatlichkeit kämpften und die territoriale Integrität des Staates verteidigten.

Während des Marsches sprachen die Führer der Sokol-Bewegung die Teilnehmer mit einer Begrüßungsrede an:

“Wir sind allen Anwesenden unendlich dankbar für ihre geistige Stärke und ihren Mut, die warmen Häuser für ein paar Stunden zu verlassen. Unsere Organisation hat ein Verbot und eine Zerstörung durchgemacht, aber Ideen, Ideale und Prinzipien unterliegen nicht der Zerstörung! Wir sind wie dieser Phönix aus dem Feuer wiedergeboren worden und steigern jedes Jahr die Kraft unserer Bewegung! Wo Kraft ist, ist Wille! Schließe dich den Reihen der Starken an! “.

Die Falken sind eine traditionsreiche Bewegung in der Ukraine. Sie stehen primär für die Jugendförderung in den Bereichen Gemeinschaft, Sport, Selbstverteidigung und soziale Aktionen. Aus diesem Grunde sind sie auch immer wieder Opfer von Repression und Kriminalisierungsversuchen der Justiz und der Geheimdienste. Trotz allem sind sie bis heute nicht gebrochen und arbeiten unermüdlich an einer besseren Ukraine.