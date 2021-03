Moria: Asyl-Brandstifter müssen fünf Jahre ins Gefängnis

Ein von Asylanten selbst gelegtes Feuer im griechischen Asylantenlager Moria sorgte für europaweite Schlagzeilen und rief die Asylindustrie auf den Plan, welche kriminelles Handeln mit Not und Aussichtslosigkeit rechtfertigen wollte. Im Zuge der Branstiftung brannte fast das komplette Lager nieder. Ein griechisches Gericht verurteilte kürzlich zwei jeweils 17-jährigen Afghanen zu je fünf Jahren Gefängnis, da sie das Lager gezielt in Brand setzen. Vier weitere ausländische Verdächtige befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft und wartena uf ihren Prozess. Mit der Branstiftung versuchten “Flüchtlinge” Asyl in Nordeuropa zu erzwingen.