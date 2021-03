Protest gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen nimmt auch in Südthüringen Fahrt auf

Am vergangenen Sonntag konnten die Bürger in den Städten und Dörfern zwischen Schleusingen, Suhl, Meiningen und Themar ein Fahrzeug mit besonderer Botschaft auf der Straße erblicken. Zu sehen war der neue mobile Werbeträger unserer Partei für den Thüringer Wald. Bei seiner Jungfernfahrt durch die Südthüringer Heimat informierte er die Sonntagsspaziergänger kurz und bündig über die Standpunkte unserer Partei zu den Themen Coronawahn und Impfzwang. Damit geben wir den Startschuß für eine weitere Form der Aufklärungsarbeit auf der Straße, um die Gesundheit unseres Volkes nicht profitgierigen Pharmaunternehmen zu überlassen. In Zukunft werden wir auch in weiteren Städten und Gemeinden unterwegs sein, um unsere Landsleute auf unsere politische Arbeit aufmerksam zu machen.