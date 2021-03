Verteilung in Walsdorf im Lkr. Bamberg

Seit Beginn der Coronakrise gehen immer mehr Menschen im Wald spazieren. Viele hinterlassen ihren Müll in der Natur, sei es ein Bonbonpapier, Zigarettenstummel oder größeres. Natürlich ist die jörperliche Fitness wichtig, aber auch der Schutz unserer Natur sollte dabei nicht hinten anstehen. Aus diesem Grund verteilten Aktivisten unserer Partei am Wochenende in Walsdorf (Lkr. Bamberg) Aufklärungsflugblätter zum Thema Umweltschutz ist Heimatsschutz, sowie auch zum aktuellen Thema Corona.