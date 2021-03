Volksaufklärung in Königs Wusterhausen

Die ersten Einschränkungen in unserem Land liegen schon gut ein Jahr zurück und es ist kein Ende abzusehen. Die Altparteien ziehen die Daumenschrauben weiter an. Von erhofften Lockerungen nehmen einzelne Bundesländer wieder Abstand. Neue Einschränkungen sind zu erwarten.

Der Mittelstand steht vor dem Ruin. Aufgrund dieser Tatsachen haben die Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei wiederholt Flugblätter gegen das Corona-Chaos in Königs Wusterhausen verteilt.