Nicht nur gedenken sondern auch den Blick nach vorne richten, auf das hier und jetzt. Das Erhalten und ehren was unsere Ahnen erschufen und wofür sie sich opferten. Den Weg weiter gehen und trotz allem unsere Ahnen nicht vergessen. Das wurde zum Heldengedenken am Sonntag den 14. März, in Oberfranken in die Tat umgesetzt.